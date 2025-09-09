Cisterna, ubriaco alla guida provoca un incidente: denuncia e sospensione della patente per un 42enne

CISTERNA DI LATINA – Era rimasto coinvolto in un incidente stradale avvenuto nei giorni scorsi, è risultato positivo all’alcool test. La condotta di guida e le reazioni anche nei confronti del conducente dell’altro veicolo avevano fatto sorgere negli agenti della polizia locale il sospetto che l’uomo si trovasse alla guida in stato di alterazione. Il successivo controllo con l’alcol test ha rilevato un tasso alcolemico alla prima prova di 0,88 gr/litro ed alla successiva di 0.89 gr/litro, livello superiore al consentito visto che con oltre 0,5 gr./litro il conducente è considerato in stato di ebrezza con una successiva graduazione delle sanzioni proporzionale al tasso alcolemico.

L’ammenda prevista in questi casi varia da 800 a 1600 euro ed è previsto l’arresto fino a 6 mesi oltre alla sospensione della patente da 6 a 12 mesi. Ma siccome l’automobilista ha provocato in quello stato un incidente stradale, sono tutte raddoppiate.

Gli agenti della polizia locale hanno denunciato il quarantaduenne all’ Autorità Giudiziaria e provveduto al ritiro della patente che è stata inviata alla Prefettura di Latina affinché si provveda per competenza alla sospensione.