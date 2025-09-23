Incendio in un’abitazione a Gaeta, proprietaria soccorsa dal 118

Nella notte tra domenica e lunedì i Carabinieri della Tenenza di Gaeta sono intervenuti, insieme ai Vigili del Fuoco e al personale del 118, per un incendio sviluppatosi in un’abitazione della città. Le fiamme, che hanno causato danni ancora in fase di quantificazione, sono state domate dai Vigili del Fuoco, che hanno accertato l’origine accidentale del rogo. La proprietaria dell’appartamento è stata soccorsa dal 118 e trasportata in ambulanza all’ospedale di Formia dopo aver ricevuto le prime cure sul posto.