Cisterna, nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca

Cisterna di Latina inaugura la nuova intersezione tra via Prampolini e via Conca, un’opera strategica per la sicurezza e la viabilità del quadrante di Prato Cesarino. L’intervento, realizzato dalla Provincia di Latina in collaborazione con il Comune, risolve una criticità che da anni metteva a rischio gli automobilisti e garantisce un collegamento più efficiente verso la strada Pontina.

«Quest’opera rappresenta non solo un miglioramento della rete stradale, ma anche una risposta concreta alle esigenze di uno dei borghi più attivi della nostra città», ha dichiarato il sindaco Valentino Mantini durante l’inaugurazione, alla presenza di cittadini e rappresentanti istituzionali.

Il presidente della Provincia Gerardo Stefanelli ha sottolineato l’importanza dell’intervento come segnale concreto di attenzione ai territori: «Non è soltanto un incrocio più moderno e visibile, ma un tassello di una rete viaria più sicura e sostenibile».

I lavori hanno previsto lo spostamento e l’ampliamento dell’incrocio, nuovi rilevati, cordoli e guard-rail, il rifacimento della segnaletica, l’installazione di un lampione fotovoltaico e di un canale per il drenaggio delle acque piovane.