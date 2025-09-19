Incuria nelle scuole dei borghi, la lettera di un gruppo di genitori

Condizioni indecorose e insicure nelle scuole dei borghi. A denunciarlo è un gruppo di genitori degli alunni delle materne di Le Ferriere e Borgo Montello e della scuola elementare dello stesso borgo, che in una nota hanno chiesto all’amministrazione comunale interventi urgenti.

A Le Ferriere, spiegano, l’asilo non dispone più di alcuna giostra o gioco per i bambini, dopo che l’ultimo è stato rimosso per motivi di sicurezza. Nonostante la cura del giardino da parte delle suore Passioniste, gli arredi esterni sono ormai inutilizzabili e la situazione è nota al Comune da almeno due anni.

Ancora più critica la condizione della materna di Borgo Montello, con un giardino in stato di degrado e interni che necessitano manutenzione. La sala mensa è stata chiusa per problemi di intonaco e i bambini sono costretti a pranzare in classe. Anche la scuola elementare versa in condizioni difficili: un piccolo spazio esterno brullo e trascurato, senza giochi, con ceppi e radici rimasti a terra dopo vecchi abbattimenti.

I genitori denunciano inoltre l’assenza, a settembre, di servizi essenziali come scuolabus e mensa, che partono solo dopo settimane, creando disagi a famiglie e bambini. “Non vorremmo che questo fosse il preludio alla chiusura dell’asilo del borgo – si legge nella nota –. Abbiamo dato fiducia a questa amministrazione e ora ci aspettiamo fatti concreti. I nostri figli lo meritano, noi lo pretendiamo”.