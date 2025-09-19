Latina, a Bondioli, D’Amico e Charuri le nuove intitolazioni approvate dal Consiglio comunale

Il Consiglio comunale di Latina, riunito ieri in aula, ha approvato all’unanimità la deliberazione che introduce nuove intitolazioni a impianti sportivi e strade della città. L’ex Fulgorcavi sarà dedicato a Giovanni Battista Bondioli, storico talent scout del calcio locale, il nuovo centro sportivo del quartiere Nuova Latina porterà il nome del bomber biancoceleste Vincenzo D’Amico, una traversa di Strada Sabotino sarà intitolata al dottor Celso Charuri e una traversa di via Capograssa al canale Botte.

Tutte le forze politiche hanno sottolineato il valore delle scelte compiute, che rendono omaggio a figure distintesi in diversi ambiti: lo sport con Bondioli e D’Amico, il sociale con Charuri, e la memoria del territorio con il canale di bonifica.

“Oggi è una giornata importante per la nostra comunità, per la memoria di concittadini che si sono distinti nella vita per meriti e generosità e che intendiamo onorare con nuove intitolazioni. La toponomastica ha un valore profondo, perché conserva tracce di storia e cultura attraverso figure di riferimento”, ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano, ringraziando la commissione consiliare presieduta da Roberto Belvisi e l’assessore Gianluca Di Cocco:

Alla seduta erano presenti anche i familiari dei protagonisti ricordati: Michela Bondioli, figlia di Giovanni Battista, Rosario D’Amico, fratello di Vincenzo, e il dottor Sergio Ciaschi per l’associazione Pro-Vida.

Interviste a cura di Antonella Melito.