Latina, una donna fermata per l’omicidio di Antonietta Rocco

LATINA – C’è un fermo per l’omicidio di Antonietta Rocco, la donna si 63 anni trovata morta ieri mattina nella sua abitazione di Via Muzio Scevola a Latina nella zona di Campo Boario, uccisa da una coltellata inferta al collo, forse più di una. Il provvedimento è stato emesso questa mattina dalla Procura della Repubblica nei confronti di una donna, al termine di un lungo interrogatorio che si è svolto nella notte in questura.

Ulteriori particolari saranno resi noti nelle prossime ore dagli investigatori della squadra Mobile che hanno chiuso il caso nel giro di 24 ore dal ritrovamento del corpo senza vita nella camera da letto dell’abitazione della vittima.

Le attività investigative, condotte senza sosta nel corso della notte , si sono sviluppate attraverso l’ascolto di numerosi testimoni, l’analisi della scena del crimine e ulteriori accertamenti tecnici, che hanno consentito agli investigatori della Squadra Mobile di raccogliere gravi indizi di colpevolezza. Sulla base degli elementi emersi, l’Autorità Giudiziaria ha disposto il provvedimento di fermo, eseguito in queste ore.