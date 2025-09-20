Latina, continuano i controlli ad “Alto Impatto” nel quartiere delle case Arlecchino: arrestato un 22enne

Proseguono i controlli straordinari ad “Alto Impatto” disposti dal Questore di Latina, con un vasto dispiegamento di forze volto a rafforzare la sicurezza e contrastare la criminalità, soprattutto nel quartiere “Arlecchino”, recentemente teatro di episodi violenti e dell’esplosione di ordigni artigianali.

Nell’ultima operazione, che ha coinvolto Squadra Mobile, Volanti, Reparto Prevenzione Crimine Lazio, Polizia Stradale, Unità Cinofile e il supporto aereo del Reparto Volo di Roma, sono state identificate 511 persone e controllati 326 veicoli.

L’attività ha portato all’arresto di un cittadino tunisino di 22 anni, trovato in possesso di circa 200 grammi di hashish mentre si trovava a bordo della propria auto in compagnia di un’altra persona. Nel veicolo gli agenti hanno rinvenuto panetti di hashish, un bilancino di precisione e un taglierino. La successiva perquisizione in casa ha consentito di sequestrare circa 4.000 euro in contanti, ritenuti provento dell’attività di spaccio.

Il giovane è stato sottoposto agli arresti domiciliari in attesa della convalida da parte dell’Autorità Giudiziaria, mentre il veicolo utilizzato per il trasporto della droga è stato sottoposto a fermo amministrativo.

La Questura ha annunciato che i controlli continueranno con la stessa intensità anche nei prossimi giorni, con l’obiettivo di rafforzare la sicurezza e il rispetto della legalità nei quartieri più sensibili della città.