Maltempo e disagi alla circolazione. Incidenti su Pontina e Appia

Mattinata complicata sulle principali arterie della provincia di Latina, dove il maltempo e alcuni incidenti hanno causato forti disagi alla circolazione. Le piogge intense delle ultime ore hanno reso particolarmente difficile la viabilità sulla Pontina, già congestionata da un sinistro avvenuto questa mattina tra Campoverde e via della Selciatella, in direzione Roma. L’incidente ha provocato lunghe code e rallentamenti che si sono protratti per gran parte della mattinata. La situazione è aggravata dagli allagamenti in diversi tratti della strada, con auto costrette a procedere a passo d’uomo soprattutto nei pressi di Pomezia. Problemi anche sull’Appia, dove un altro incidente ha bloccato il traffico all’altezza della località Monte San Biagio: in questo caso le code si registrano in entrambe le direzioni, rendendo complicati gli spostamenti anche su questa direttrice.