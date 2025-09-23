Pontinia, in piazza con un finto fucile per girare un video: denunciato

A Pontinia un uomo di 25 anni di origine indiana, residente a Sabaudia, è stato denunciato dai Carabinieri della Stazione di Latina Borgo Grappa per porto abusivo di armi od oggetti atti ad offendere. L’episodio è avvenuto nella serata di domenica 21 settembre, nei pressi di un parcheggio del centro, dove era stata segnalata la presenza di un gruppo di persone che maneggiavano delle armi. All’arrivo dei militari, l’uomo ha cercato di chiudere velocemente il bagagliaio della propria auto. La perquisizione personale e veicolare ha portato al sequestro di una riproduzione di fucile AK-47 e tre pistole, due delle quali prive del tappo rosso. Dagli accertamenti è emerso che il giovane, insieme ad altri connazionali, stava preparando delle riprese video da pubblicare su una piattaforma online, utilizzando le armi giocattolo.