Riqualificazione e sviluppo sostenibile della costa, 10 milioni ai Comuni pontini

LATINA – Dieci milioni di euro per il litorale della provincia di Latina: è il pacchetto di investimenti nell’ambito della Legge sul Litorale 2025 approvato dalla Regione Lazio per progetti di riqualificazione e sviluppo sostenibile della costa e finanziata con complessivi 23,4 milioni di euro. Gli interventi interessano i comuni di San Felice Circeo, Formia, Sabaudia, Sperlonga, Ponza, Latina, Minturno, Itri, Fondi e Gaeta.

Gli esponenti di Forza Italia, Orlando Angelo Tripodi e Cosmo Mitrano hanno sottolineato come questa programmazione regionale dimostri la capacità di tradurre le potenzialità del territorio in azioni concrete di crescita e sviluppo. “Le ricadute sono significative: cantieri che apriranno nuove opportunità di lavoro, infrastrutture più moderne e accessibili, una maggiore attrattività turistica e nuove occasioni per le imprese locali. “Con questi progetti la Regione Lazio compie una scelta strategica: investire sulla costa significa investire sul lavoro, sul turismo e sulla qualità della vita. La provincia di Latina avrà nuove opportunità di sviluppo e potrà diventare un modello di rigenerazione sostenibile per tutto il Lazio e un polo attrattivo anche per la nautica a livello internazionale. La giunta Rocca – concludono i due consiglieri regionali azzurri – , con il contributo determinante di Forza Italia, conferma così la propria attenzione verso il litorale laziale, promuovendo politiche che uniscono crescita economica, competitività internazionale, sostenibilità ambientale e coesione sociale”