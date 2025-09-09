Bombe a Latina per il controllo del traffico e dello spaccio di droga: riunione in Procura e Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

LATINA – La Procura della Repubblica di Latina mette in campo un pool per coordinare le indagini sulle due bombe esplose a meno di 24 ore l’una dall’altra a Latina, la prima all’alba di domenica in via Guido Rossa, la seconda ieri notte in via Darsena, una traversa di via Torre La Felce, dove è stato fato esplodere il muro di cinta dell’abitazione riferibile a un 60enne di Latina pregiudicato. L’uomo era stato gambizzato nel 2010. Sullo sfondo una vera e propria guerra per il controllo del traffico di droga e dello spaccio a Latina.

Un avvertimento, il primo, la risposta, il secondo, questa una prima ipotesi e gli investigatori del Nucleo Investigativo di Latina guidato dal tenente colonnello Antonio De Lise allargano anche lo sguardo e indagano sul possibile filo conduttore tra questi due episodi e due precedenti: la bomba di fabbricazione dell’ex Jugoslavia lasciata il 6 maggio scorso davanti a un’attività di Corso Matteotti e, a stretto giro, una bomba carta esplosa davanti a una viletta alla periferia di Latina.

La mente torna alla guerra criminale del 2010. “Questa recrudescenza purtroppo me l’aspettavo – ha dichiarato al Messaggero la Procuratrice Aggiunta Luigia Spinelli che ha convocato in Via Ezio i due pm che si occuperanno di coordinare l’inchiesta – La sempre maggiore disponibilità di armi in questo territorio è qualcosa di preoccupante. Non è tollerabile quello che è accaduto serve una risposta immediata”.

Intanto le armi sequestrate alle Gescal sono state inviate ai laboratori per gli esami balistici sono tre pistole calibro 9 e 7.65 con il munizionamento, 72 cartucce .

Un approfondimento con i vertici delle forze dell’ordine si terrà in prefettura nelle prossime ore nel Comitato per l’Ordine e la sicurezza Pubblica convocato dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella.