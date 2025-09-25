Scuola “Vittorio Iacovacci”: sospese le lezioni il 25 e 26 settembre per derattizzazione e sanificazione

Con una circolare indirizzata a genitori, personale scolastico, Comune e Sindaco Gianni Carroccia, la Dirigente dell’Istituto Comprensivo “Leonardo da Vinci” Sonnino – Roccasecca dei Volsci, prof.ssa Tania Gamba, ha disposto la sospensione delle attività didattiche presso il plesso scolastico “Vittorio Iacovacci” di Sonnino Capocroce per le giornate di giovedì 25 e venerdì 26 settembre.

La decisione è legata al rinvenimento di tracce riconducibili alla presenza di topi, circostanza che ha reso necessario intervenire con urgenza per motivi di igiene e sicurezza. Già nella giornata di oggi sono state adottate misure precauzionali, tra cui l’interdizione dell’aula interessata. Nei prossimi due giorni saranno eseguiti interventi di derattizzazione e sanificazione dei locali. Le attività riprenderanno regolarmente da lunedì 29 settembre, con orario definitivo per Primaria e Secondaria di I grado, e provvisorio per l’Infanzia.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Sindaco Carroccia, con una nota in cui rassicura famiglie e cittadini. Il primo cittadino ha ribadito che le condizioni igienico-sanitarie della scuola sono nella norma, che tutti gli interventi sono stati effettuati con prontezza e trasparenza e che la sospensione ha carattere precauzionale, al solo scopo di monitorare la situazione.

Il Sindaco ha inoltre invitato ad evitare allarmismi e polemiche infondate, criticando le dichiarazioni diffuse da un Consigliere Comunale sui social, giudicate dannose per l’immagine della scuola e della comunità. “Il Comune continuerà ad operare – ha sottolineato – con serietà, trasparenza e senso del dovere, in collaborazione con le istituzioni scolastiche, per garantire ambienti sicuri e salubri ai nostri studenti”