San Felice Circeo, chiuso per 15 giorni un locale dopo ripetuti episodi di violenza

Il Questore di Latina ha disposto la chiusura temporanea, con sospensione della licenza per 15 giorni, di un locale pubblico a San Felice Circeo, teatro negli ultimi mesi di numerosi episodi di violenza e turbative dell’ordine pubblico. Le indagini della Polizia di Stato hanno documentato diversi interventi delle forze dell’ordine. A luglio i Carabinieri erano dovuti accorrere per un’aggressione tra avventori, durante la quale anche gli addetti alla vigilanza erano rimasti coinvolti nelle percosse. In un’altra occasione, i militari sono stati ostacolati da un gruppo di giovani in stato di alterazione durante un controllo per musica ad alto volume, senza ricevere collaborazione dal personale di sicurezza del locale. Gli accertamenti hanno inoltre evidenziato episodi di aggressioni con oggetti contundenti e perfino con un taser, scaturiti da liti per futili motivi. Numerosi cittadini avevano presentato denunce alla Questura per fatti violenti verificatisi all’interno dello stesso esercizio. Alla luce della reiterazione degli episodi e della gravità delle condotte, il Questore ha ritenuto necessario il provvedimento, notificato nella giornata di ieri.