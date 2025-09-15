Terracina: incidente stradale, 19enne sanzionato per guida in stato di ebbrezza

Nella notte del 14 settembre, i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Terracina sono intervenuti in piazzale Aldo Moro a seguito di un incidente stradale autonomo. Coinvolta un’autovettura condotta da un giovane di 19 anni originario di Fondi, che, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo urtando contro dei blocchi di granito lungo la carreggiata. I militari hanno sottoposto il conducente agli accertamenti alcolemici, dai quali è emerso un tasso superiore al limite consentito. Il 19enne è stato quindi sanzionato amministrativamente per guida in stato di ebbrezza. Non sono stati segnalati altri veicoli o persone coinvolte nell’incidente.