A Borgo Sabotino la nuova sede dell’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada

L’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada annuncia l’apertura della nuova sede di Latina, in Strada Sabotino 23 a Borgo Sabotino. Per l’associazione si tratta di un ritorno sul territorio, dopo gli anni in cui la sede era stata trasferita a Borgo Santa Maria. La missione resta immutata: sostenere le famiglie colpite da lutti e gravi lesioni causati da incidenti stradali e promuovere azioni concrete per la sicurezza sulle strade.

“Per noi è un momento di grande orgoglio – ha dichiarato Giovanni Delle Cave, responsabile delle sedi di Frosinone e Latina –. Ripartiamo da Borgo Sabotino con rinnovata energia, forti dell’esperienza maturata in questi anni. Non si tratta di un nuovo inizio, ma di una continuità del percorso che abbiamo costruito”.

Delle Cave ha ricordato le principali battaglie portate avanti dall’associazione, dalla richiesta di interventi sulle strade pericolose al sostegno diretto a centinaia di famiglie colpite da tragedie. “Essere al loro fianco, ascoltarne il dolore e trasformarlo in azioni concrete per la collettività è la parte più significativa del nostro lavoro”, ha aggiunto. Con l’apertura della sede a Borgo Sabotino, l’associazione rilancia il suo messaggio: la sicurezza stradale deve essere una priorità assoluta, sia per le istituzioni che per i cittadini. “Saremo sempre al fianco delle vittime e delle loro famiglie, continuando a lavorare per strade più sicure”, ha ribadito Delle Cave.

La nuova sede è in Strada Sabotino 23, Borgo Sabotino, Latina.