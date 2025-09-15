Tiziano Ferro torna a cantare negli stadi: il tour estivo in 10 date

LATINA – Dopo il lancio di “Cuore Rotto” al 1° posto in cinque classifiche Earone tra cui quella dei brani più programmati dalle radio italiane, Tiziano Ferro annuncia il ritorno negli stadi italiani nel 2026 con 10 date nelle principali città: dal 30 maggio a Lignano, al 12 luglio a Messina. La tappa a Roma il 27 giugno all’Olimpico. L’atteso ritorno dal vivo arriva a tre anni di distanza dall’ultimo tour che ha totalizzato 570 mila spettatori, e segna anche il primo Live dopo il cambio di squadra: Paola Zukar e la sua Big Picture Management e l’etichetta discografica Sugar Music, collaborazione che si aggiunge al rinnovo editoriale con Sugar Music Publishing.

Cantautore, autore e produttore di Latina, Tiziano Ferro che il 21 febbraio ha compiuto 45 anni da XDono a oggi ha venduto più di venti milioni di dischi nel mondo, ha ottenuto numerosi premi, candidature e riconoscimenti tra i più importanti a livello nazionale e internazionale ed è membro votante della giuria dei Grammy Award.

Il tour STADI26 è prodotto e organizzato da Live Nation.

I biglietti del tour saranno disponibili in anteprima per i membri del fanclub ufficiale a partire dalle ore 11:00 di mercoledì 17 settembre fino alle ore 11:00 di giovedì 18 settembre. La vendita generale sarà aperta dalle ore 12:00 di venerdì 19 settembre su livenation.it/tizianoferro.

Questo il calendario di STADI26, (per info www.livenation.it):