Sermoneta, giovane trovato morto nell’auto in fiamme nel parcheggio della stazione

SERMONETA – Apparterrebbe a un ragazzo di 25 anni di Latina, il corpo trovato privo di vita all’interno di un’auto andata a fuoco nella notte nel parcheggio della stazione ferroviaria. L’allarme per la vettura a fuoco nell’area di sosta sul lato di Sermoneta, è stato dato intorno alle 3 da qualcuno che ha visto le fiamme, ma la tragica scoperta è stata fatta quando carabinieri e vigili del fuoco sono arrivati sul posto e hanno trovato nell’abitacolo il corpo ormai irriconoscibile. Immediate le indagini per identificare la vittima e le prime risposte sono arrivate dagli accertamenti sull’auto, una Fiat 500 chiara intestata ai genitori del giovane che non è tornato a casa.

Al momento non è esclusa alcuna ipotesi e sono stati avviati i primi accertamenti medico legali per comprendere se sul corpo possano esserci tracce di una morte violenta. Tra le possibilità al vaglio anche quella di un gesto volontario.

Le indagini sono condotte dal Nucleo investigativo di Latina con i militari del Reparto Territoriale di Aprilia.