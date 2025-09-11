Tragedia a Santi Cosma e Damiano, quindicenne trovato privo di vita in camera da letto

SANTI COSMA E DAMIANO – Un’altra tragedia che riguarda un minore si è consumata oggi nel Sud Pontino: un ragazzo di 15 anni di Santi Cosma e Damiano è stato trovato privo di vita questa mattina nella sua camera da letto dai genitori che lo erano andati a svegliare intorno alle 7. Immediato l’allarme, ma era già troppo tardi. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità. La notizia si è diffusa rapidamente anche nel vicino comune di Castelforte e tra i primi a esprimere cordoglio è stato proprio il sindaco Angelo Felice Pompeo.

“A nome dell’intera comunità di Castelforte, il Sindaco Angelo Felice Pompeo e l’Amministrazione Comunale, esprimono il più profondo e sincero cordoglio per la tragica e prematura scomparsa del giovane 15enne che ha sconvolto la vicina comunità di Santi Cosma e Damiano – si legge in un post del vicino comune – La nostra comunità – aggiunge Pompeo – idealmente unita a quella di Santi Cosma e Damiano, si stringe in un abbraccio silenzioso e solidale. Non ci sono parole adeguate a lenire una sofferenza così grande, ma vogliamo che sappiate che il dolore che state vivendo è anche il nostro”. Le due comunità sono strettamente legate fra loro.

Sul corpo dell’adolescente nei prossimi giorni sarà effettuata l’autopsia. La tragedia avviene a distanza di pochi giorni da quella avvenuta a Latina che ha riguardato una studentessa di 16 anni.