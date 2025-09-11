Salvatore La Penna è il nuovo vicesegretario vicario del Pd Lazio: “C’è bisogno di unità, teniamo insieme i valori”

LATINA – Il consigliere regionale Salvatore La Penna entra nella segreteria del Pd Lazio nel ruolo di vicesegretario regionale vicario. Lavorerà insieme con Valeria Campagna, riconfermata vicesegretaria. Entrambi affiancheranno sul territorio il segretario Daniele Leodori. Lo ha deciso la Direzione Regionale, riunitasi ieri, in vista delle prossime sfide elettorali, a partire dalle comunali di Roma a sostegno di Roberto Gualtieri, fino alle elezioni politiche e alle regionali.

“Sono onorato di poter contribuire, con la importante responsabilità che mi è stata affidata, alla costruzione e alla elaborazione della nuova fase politica che avrà fra i principali obiettivi il sostegno alle tante realtà territoriali coinvolte nei passaggi amministrativi dei prossimi anni, la riconferma della stagione di buon governo e di rinascita inaugurata da Roberto Gualtieri a Roma, la costruzione dell’alternativa al governo di centrodestra in Regione e a livello nazionale. La mia formazione politica, che ha da sempre avuto nell’impegno sul territorio uno dei perni fondamentali, mi ha sempre indotto a ritenermi parte di un soggetto collettivo, di una comunità”. “C’è bisogno di unità, di impegno militante, di competenze e al contempo di valorizzazione delle culture e delle energie che rendono il PD un soggetto politico aperto ed inclusivo; un PD generoso nel suo sforzo “testardamente unitario”, ma consapevole della necessità di tenere insieme un quadro valoriale identitario con una profonda ed inclusiva cultura istituzionale e di governo”, scrive La Penna che assicura sostegno e impegno “soprattutto per chi vive nelle pieghe delle molteplici marginalità del nostro tempo, nelle periferie geografiche ed in quelle emotive, nelle solitudini ed inquietudini sociali ed economiche che segnano a tutti i livelli nuove fratture, su cui misurare le nostre capacità di intervento e di proposta”.

«È il risultato del paziente e instancabile lavoro del segretario regionale Daniele Leodori – commenta il segretario provinciale del PD, Omar Sarubbo – che ha saputo ricucire e unire, con il contributo responsabile di tutte e tutti, le diverse sensibilità del partito. In un momento storico in cui la sinistra sta lavorando sodo per ritrovare la sua rotta, questo atto di unità rappresenta un segnale di speranza e un punto di svolta».

«Le nomine (di La Penna e Campagna) sono un meritato riconoscimento all’impegno personale e al lavoro di tutta la nostra comunità democratica provinciale» sottolinea Sarubbo rivolgendo un ringraziamento a Carmela Cassetta ed Erasmo Pimpinella che, facendo parte della segreteria uscente, «sono stati protagonisti di questa fase di ricostruzione e consolidamento del quadro politico».