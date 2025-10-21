Avevano tirapugni, fumogeni e mazze, denunciati dalla polizia due ultras del Latina Calcio

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio trovati in possesso di tirapugni, 8 fumogeni e altri oggetti atti ad offendere.

I due sono stati individuati e fermati dagli agenti della squadra volante nell’ambito di servizi di predisposti in vista di due incontri calcistici in programma domenica a Formia e Terracina, considerata la rivalità tra le tifoserie.

“Alla luce della possibilità che potessero verificarsi disordini – spiegano dalla Questura – sono stati intensificati i controlli da parte delle pattuglie della Questura. Proprio durante uno di questi controlli è stata intercettata un’autovettura con a bordo i due soggetti: dagli accertamenti sono emersi tirapugni, fumogeni e oggetti atti ad offendere, che sono stati sequestrati”.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità dei due legate al fenomeno della violenza negli stadi.