ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il sequestro

Avevano tirapugni, fumogeni e mazze, denunciati dalla polizia due ultras del Latina Calcio

Erano su un'auto fermata durante i controlli in vista degli incontri in programma domenica a Formia e Terracina

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha denunciato due giovani appartenenti a gruppi ultras del Latina Calcio trovati in possesso di tirapugni, 8 fumogeni  e altri oggetti atti ad offendere.

I due sono stati individuati e fermati dagli agenti della squadra volante nell’ambito di servizi di predisposti in vista di due incontri calcistici in programma domenica a Formia e Terracina, considerata la rivalità tra le tifoserie.

“Alla luce della  possibilità che potessero verificarsi disordini – spiegano dalla Questura – sono stati intensificati i controlli da parte delle pattuglie della Questura. Proprio durante uno di questi controlli è stata intercettata un’autovettura con a bordo i due soggetti: dagli accertamenti sono emersi tirapugni, fumogeni  e  oggetti atti ad offendere, che sono stati sequestrati”.

Le indagini proseguono per verificare eventuali ulteriori responsabilità dei due legate al fenomeno della violenza negli stadi.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto