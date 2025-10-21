Dragaggio del porto di Terracina, affidato l’incarico per il progetto di fattibilità e esecutivo

TERRACINA – È stato affidato alla società Acquatecno srl l’incarico per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnico Economica del dragaggio del porto di Terracina, del Progetto Esecutivo, per la Direzione dei Lavori e il coordinamento della sicurezza più tutte le autorizzazioni e nulla osta per esecuzione dei lavori per un importo di 32.783,50 euro.

Nell’incarico – spiegano dal Comune – sono comprese tutte le attività relative al coordinamento e controllo delle indagini preventive, nonché il supporto specialistico al RUP nella predisposizione dei disciplinari prestazionali per l’affidamento delle indagini necessarie (bellica, batimetrica, caratterizzazione delle sabbie e altre) e la direzione esecutiva delle stesse. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato entro 45 giorni dal perfezionamento del contratto.

Per l’intervento di dragaggio del porto canale della Città la Regione Lazio ha accordato la somma di 400 mila euro.