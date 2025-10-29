Corruzione per favorire l’immigrazione clandestina: blitz all’Agenzia delle Entrate, indagato un funzionario di 56 anni

LATINA – E’ un funzionario di 56 anni, l’uomo indagato insieme con altre quattro persone dipendenti di Caf nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che ha portato ieri i carabinieri all’Agenzia delle Entrate. Perquisito l’ufficio dell’uomo che – secondo l’ipotesi accusatoria – avrebbe agevolato l’immigrazione clandestina lasciandosi corrompere, ricevendo soldi e altre regalie.

Per aggirare il decreto flussi e far arrivare in Italia persone che non avevano i requisiti, servivano un contratto di locazione e un contratto di lavoro registrati all’Agenzia delle Entrate e a questo pensava lui, anche se gli atti erano fittizi. Indagini anche sul collegamento con tre diversi centri di assistenza fiscale di Latina, Cisterna e Sezze che curavano le pratiche di permesso di soggiorno e ricongiungimenti familiari.

L’uomo avrebbe anche agevolato due agenzie immobiliari registrando le loro pratiche con una corsia preferenziale in cambio di un “disturbo”.

Ieri i militari del Nucleo investigativo di Latina guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise hanno svolto anche una perquisizione presso l’abitazione del funzionario.