ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

l'inchiesta

Corruzione per favorire l’immigrazione clandestina: blitz all’Agenzia delle Entrate, indagato un funzionario di 56 anni

Indagini in corso anche su quattro persone impiegate in diversi Caf del nord della provincia

LATINA – E’ un funzionario di 56 anni, l’uomo indagato insieme con altre quattro persone dipendenti di Caf nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Latina che ha portato ieri i carabinieri all’Agenzia delle Entrate. Perquisito l’ufficio dell’uomo che – secondo l’ipotesi accusatoria – avrebbe agevolato l’immigrazione clandestina lasciandosi corrompere, ricevendo soldi e altre regalie.

Per aggirare il decreto flussi e far arrivare in Italia persone che non avevano i requisiti, servivano un contratto di locazione e un contratto di lavoro registrati all’Agenzia delle Entrate e a questo pensava lui, anche se gli atti erano fittizi. Indagini anche sul collegamento con tre diversi centri di assistenza fiscale di Latina, Cisterna e Sezze che curavano le pratiche di permesso di soggiorno e ricongiungimenti familiari.

L’uomo avrebbe anche agevolato due agenzie immobiliari registrando le loro pratiche con una corsia preferenziale in cambio di un “disturbo”.

Ieri i militari del Nucleo investigativo di Latina guidati dal tenente colonnello Antonio De Lise hanno svolto anche una perquisizione presso l’abitazione del funzionario.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

In Alto