Caporalato, tre aziende pontine rischiano la revoca dei finanziamenti europei

LATINA – Sono a rischio i finanziamenti dell’Ue ricevuti e quelli in procinto di arrivare per tre aziende agricole pontine sanzionate dai Carabinieri del Comando Provinciale di Latina per irregolarità riscontrate nel corso di controlli finalizzati alla prevenzione e al contrasto del fenomeno del caporalato.

Nelle stesse, i militari hanno rilevato problematiche di natura giuslavoristica tra cui mancanza della sorveglianza sanitaria e della formazione in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro che sono state segnalate ad AGEA. Sarà ora l’organismo pagatore in agricoltura ad avviare l’iter per la sospensione o revoca dei finanziamenti ottenuti. In totale, alle tre aziende operanti in provincia di Latina sono stati già liquidati un totale di 31.856,00 euro e sono in corso di erogazione finanziamenti per un importo complessivo di 80.852,75 euro.