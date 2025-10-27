Dimensionamento scolastico 2026-2027: nessun accorpamento in provincia di Latina

Nessun accorpamento e nessuna riduzione di autonomie scolastiche nel piano per il dimensionamento della rete scolastica della provincia di Latina per l’anno 2026-2027. La conferma arriva dall’osservatorio provinciale, riunitosi la scorsa settimana con la partecipazione delle sigle sindacali e dei referenti del settore Istruzione della Provincia.

La bozza del piano, elaborata sulla base delle proposte inviate da Comuni e istituti del territorio, è stata accolta positivamente dalla Gilda Insegnanti. «Ci fa piacere sapere – commenta la coordinatrice provinciale Patrizia Giovannini – che sia la Provincia che il Comune di Latina abbiano richiesto di restituire l’autonomia agli istituti Don Milani e Vito Fabiano, fusi lo scorso anno dalla giunta regionale in maniera arbitraria».

Secondo la Gilda, la fusione avrebbe generato «enormi disagi al personale e alle famiglie», privando la scuola Don Milani di una propria segreteria e della dirigenza in loco. «Quella scuola – spiega Giovannini – era un punto di riferimento per i quartieri Q4 e Q5, con attività pomeridiane e un forte radicamento sociale».

Oggi, le famiglie che intendono iscrivere i figli alla Don Milani devono recarsi a Borgo Sabotino, sede centrale dell’istituto Vito Fabiano. «Un disagio evidente – sottolinea Giovannini – che è frutto di un dimensionamento irregolare, contrario alle linee guida nazionali».

La Gilda auspica che la Regione Lazio riconosca «il passo falso commesso» e che le autonomie vengano ripristinate. Il sindacato continuerà a vigilare sull’iter, che si concluderà con l’approvazione definitiva del piano a dicembre.

Le uniche novità contenute nella proposta riguardano due istituti superiori: uno di Latina, che chiede l’attivazione di un liceo coreutico, e uno di Aprilia, che propone un liceo artistico. «Scelte che però – conclude Giovannini – dovrebbero tener conto delle reali esigenze del territorio, evitando duplicazioni che potrebbero generare esuberi o chiusure».