Latina, riaperta la palestra della scuola “Da Vinci – Rodari”

È tornata pienamente fruibile la palestra della scuola secondaria di primo grado “Da Vinci – Rodari” di Latina, in viale De Chirico. Dopo gli interventi di manutenzione eseguiti dal Comune, gli studenti possono finalmente riprendere le attività sportive in uno spazio rinnovato, sicuro e accogliente.

Questa mattina gli assessori all’Istruzione, Francesca Tesone, e allo Sport, Andrea Chiarato, hanno effettuato un sopralluogo insieme al vicepreside dell’istituto per verificare la piena funzionalità degli ambienti.

«Finalmente – ha dichiarato l’assessore Tesone – la palestra torna a disposizione dei ragazzi, che per troppo tempo non hanno potuto usufruirne. Gli alunni potranno ora svolgere le attività motorie in un ambiente moderno e sicuro, grazie alla sostituzione dei lucernari e dei vetri delle porte antincendio, al rifacimento dei servizi igienici, al ripristino della pavimentazione e agli interventi di messa in sicurezza dell’intera struttura, compresa la copertura».

Tesone ha ringraziato la dirigente scolastica Eliana Valterio per la collaborazione con il Comune, augurando a studenti e docenti un anno scolastico ricco di attività sportive.

Soddisfazione anche da parte dell’assessore Chiarato, che ha sottolineato il valore di un’azione amministrativa mirata e strutturata nel tempo. «Ringrazio la dirigente comunale Micol Ayuso e il funzionario Angelo Marafini per il lavoro svolto – ha affermato –. La riapertura di questa palestra rappresenta un passo concreto nel percorso di riqualificazione delle strutture sportive scolastiche che stiamo portando avanti. Nei mesi scorsi abbiamo affidato un nuovo servizio di progettazione per la manutenzione delle palestre comunali, con l’obiettivo di restituire a tutti gli studenti spazi sportivi sicuri e funzionali».