Estradato in Italia Massimiliano Del Vecchio, il 42enne di Fondi era nella lista dei latitanti pericolosi

LATINA – Latitante, arrestato ad agosto in Spagna su mandato europeo, è stato estradato ed è arrivato oggi a bordo di un volo per Roma, Massimiliano Del Vecchio. Ad attenderlo all’aeroporto di Fiumicino c’erano i Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Latina con Polaria di Fiumicino, che gli hanno notificato la misura cautelare personale emessa dal Tribunale di Roma su richiesta della DDA di Roma capitolina.

Del Vecchio, 42 anni, originario di Fondi al momento della cattura avvenuta avvenuta in piena estate, si trovava in una clinica odontoiatrica di Barcellona. Dal 2023 era inserito nella lista dei latitanti pericolosi del Ministero dell’Interno perché gravemente indiziato di essere a capo di un’associazione finalizzata al traffico di stupefacenti operante in provincia di Latina.

Le indagini per la cattura, sono state condotte con la Procura Distrettuale di Roma, in cooperazione con l’autorità giudiziaria spagnola e la Guardia Civil con il supporto di Eurojust e del Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, anche attraverso il web patroling, e l’analisi dei circuiti relazionali del ricercato.