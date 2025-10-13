Grave incidente sull’Appia, nel territorio di Cisterna: tre persone in codice rosso

Un grave incidente stradale si è verificato nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle ore 14, sulla via Appia, all’altezza del chilometro 57+200, nel territorio di Cisterna di Latina. Coinvolti tre veicoli: due automobili e un furgoncino. Il bilancio è di tre persone ferite, tutte a bordo delle vetture, trasportate in ospedale in codice rosso. Illeso invece il conducente del furgoncino. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli agenti della Polizia Locale e il personale sanitario del 118, che hanno prestato i primi soccorsi ai feriti e avviato i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente. A causa del sinistro, la via Appia è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni a partire dalle ore 14, con deviazioni temporanee lungo via Ninfina e nella zona industriale di Cisterna. Le operazioni di messa in sicurezza e sgombero dei veicoli incidentati hanno comportato forti rallentamenti e disagi alla circolazione. Le forze dell’ordine stanno ora ricostruendo l’esatta dinamica dell’impatto per accertare eventuali responsabilità.