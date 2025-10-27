Incendio a Pontenuovo, una telecamera ha ripreso chi ha lanciato la bottiglia incendiaria

SERMONETA – Proseguono le indagini dei carabinieri dopo lo spaventoso incendio divampato all’improvviso in un’abitazione di Pontenuovo a Sermoneta Scalo e che ha distrutto tutto. Si sono messi in salvo, mentre la casa bruciava, una giovane coppia di 24ennei con i loro cani. Hanno raccontato di aver sentito un boato e poi visto le fiamme.

Gli investigatori del Norma di Aprilia durante il sopralluogo hanno trovato i resti di una bottiglia incendiaria lanciata all’interno da qualcuno che poi si è dileguato. La proprietaria di casa da tempo vive in una struttura protetta con i figli minori e sospetta che ad appiccare il rogo che avrebbe potuto uccidere suo figlio maggiore che vi abita, sia stato il suo ex. L’abitazione dell’uomo è stata perquisita e sono in corso approfondimenti sulle immagini registrate da una telecamera presente nei pressi dell’abitazione che ha ripreso una persona scendere da un’auto e lanciare un oggetto. Lui si è detto totalmente estraneo ai fatti.

I carabinieri hanno anche ascoltato la proprietaria dell’abitazione.