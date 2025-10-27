Aprilia, viola il divieto di avvicinamento, arrestato

APRILIA – La Polizia di Stato di Aprilia, nei giorni scorsi, ha dato esecuzione a un’ordinanza di arresti domiciliari emessa dal Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Latina nei confronti di un uomo che aveva violato le prescrizioni imposte con la misura.

Il provvedimento è stato emesso a seguito della richiesta di aggravamento avanzata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Latina, in considerazione della violazione delle prescrizioni imposte all’indagato, che – nonostante il divieto in corso – aveva avuto un contatto non consentito con una delle persone offese, in violazione delle misure cautelari precedentemente applicate.

L’uomo è stato posto agli arresti domiciliari e contestualmente è stata avviata la procedura per l’installazione del dispositivo elettronico di controllo.

L’operazione si inserisce nell’ambito delle attività finalizzate a garantire il rispetto delle misure cautelari e la tutela delle persone offese da reati, con particolare attenzione ai casi di violenza e atti persecutori.