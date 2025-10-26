Intervento lampo della Polizia di Stato: salvato uomo a rischio suicidio a Formia

A Formia, un intervento tempestivo della Polizia di Stato ha salvato la vita a un uomo che aveva tentato il suicidio nella propria abitazione. La chiamata di soccorso è partita dalla figlia, residente all’estero, che non riusciva a contattare il padre, paziente con precedenti tentativi di suicidio e patologie gravi. Subito inviata sul posto una pattuglia del Commissariato di Formia e nonostante le difficoltà incontrate per entrare i militari sono riusciti ad entrare. All’interno dell’appartamento, l’uomo è stato trovato disteso sul letto, circondato da confezioni di medicinali vuote. Grazie alla rapidità degli agenti e al pronto intervento del personale sanitario, l’uomo è stato stabilizzato e trasportato in ospedale, dove non risulta più in pericolo di vita.