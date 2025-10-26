Una questione in sospeso. Volano bottiglie in via neghelli a Latina

LATINA – Attimi di paura venerdì pomeriggio, intorno alle 18,30, quando un noto pregiudicato di Latina insieme ad un’altra persona, è entrato all’interno di un pub di via Neghelli. L’uomo è andato diretto verso uno dei soci del locale, avevano dei conti in sospeso, subito gli animi si sono scaldati dopo poco sono volati schiaffi, urla e anche qualche bottiglia. Sono intervenuti polizia e 118 perché un dipendente è rimasto ferito al volto, ma il pregiudicato era già scapato. Si indaga