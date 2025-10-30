Latina, doppio arresto per droga: sequestrati 8 kg tra hashish e mariuana, dosi di crack e ecstasy rosa







LATINA – Aveva in casa quasi otto chili di droga un 33enne che mercoledì sera, durante un controllo stradale dei carabinieri, è stato fermato mentre era alla guida della sua auto. Trovato in possesso di alcuni grammi di mariuana, i militari hanno deciso di estendere la perquisizione presso il domicilio del giovane scoprendo che nascondeva quasi cinque chili di hashish suddiviso in panetti e buste sottovuoto; e 3,4 chilogrammi marijuana, oltre a materiale per la pesatura e il confezionamento. Tutto è stato sottoposto a sequestro, lui arrestato.

Nelle ore precedenti, sempre durante i controlli, la pattuglia dei carabinieri aveva individuato un giovane spacciatore, un 22enne che si stava spostando a piedi. Perquisito, aveva indosso diverse dosi di droga tra hashish, cocaina e crack e 620 euro in contati frutto, secondo i militari, dell’attività di spaccio che stava svolgendo. Nella sua abitazione dove ora si trova agli arresti domiciliari, aveva anche 11 grammi di ecstasy in polvere rosa e materiale per il confezionamento. Entrambi sono accusati di detenzione a fini di spaccio di stupefacenti.