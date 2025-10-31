Protezione della costa: firmato l’accordo tra Comune e Regione Lazio

È stato firmato l’accordo tra Comune di Latina e Regione Lazio per l’avvio del progetto di completamento delle opere di protezione della costa da Foce Verde a Capo Portiere. Si tratta di un intervento strategico per la tutela del litorale e per la salvaguardia ambientale e turistica dell’area, che prevede un investimento complessivo di 6,49 milioni di euro, finanziato per 5,5 milioni dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, nell’ambito del Piano Sviluppo e Coesione (ex FSC 2014-2020), e per 993 mila euro dal Comune di Latina.

A sottoscrivere l’intesa sono stati l’ingegnere Gian Pietro De Biaggio, dirigente del Dipartimento Ambiente del Comune di Latina, e l’ingegnere Luca Marta, direttore regionale dei Lavori pubblici e delle Infrastrutture. La firma rappresenta l’atto finale di un percorso amministrativo complesso, che apre ora la fase operativa per la realizzazione delle opere di difesa costiera.

La Regione Lazio assumerà il ruolo di soggetto attuatore del progetto, occupandosi del coordinamento tecnico e amministrativo, mentre il Comune di Latina garantirà le risorse comunali previste e parteciperà alle attività di monitoraggio e comunicazione.

L’intervento prevede la realizzazione di pennelli e barriere soffolte, in parte emerse e in parte sommerse, insieme a operazioni di ripascimento dell’arenile, secondo le linee guida più aggiornate in materia di difesa costiera. L’obiettivo è contrastare in modo strutturale l’erosione marina e rafforzare la resilienza ambientale del litorale, valorizzando al contempo le attività economiche e turistiche della Marina di Latina.

«L’accordo rappresenta un momento storico per il nostro territorio – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano –. Grazie alla collaborazione con la Regione Lazio si apre finalmente la fase operativa di un progetto atteso da anni. Ringrazio il presidente Francesco Rocca, l’assessore Fabrizio Ghera e tutti i tecnici che hanno contribuito al raggiungimento di questo risultato. Ora avanti con trasparenza e partecipazione».

Soddisfazione anche da parte dell’assessore al Demanio marittimo e alla Marina, Gianluca Di Cocco, che ha evidenziato come la Marina rappresenti un «asset strategico» per l’amministrazione comunale. «Con questo accordo abbiamo strumenti operativi concreti – ha aggiunto –. Ringrazio il dirigente comunale De Biaggio per il supporto tecnico e l’impegno costante. Ora lavoriamo affinché i cittadini vedano presto i risultati».

Per l’assessore all’Ambiente Franco Addonizio, la tutela della costa «non è un tema marginale, ma una questione ambientale, sociale ed economica». Nei prossimi mesi verranno definite le tempistiche per le progettazioni esecutive, le procedure di gara, il monitoraggio ambientale e il coinvolgimento della comunità locale.