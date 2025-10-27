Pontinia, inaugurato il Centro Diurno “Il Piccolo Principe”

A Pontinia è stato inaugurato il Centro Diurno “Il Piccolo Principe”, una nuova struttura dedicata alla tutela delle persone con disabilità, realizzata nei locali riqualificati dell’ex Centro Anziani di via Aldo Moro grazie a risorse comunali. Il centro rappresenta un punto di riferimento per il Distretto Socio Sanitario Latina 2 e sarà destinato in particolare a ragazzi tra i 16 e i 18 anni, ma anche ad adulti, con l’obiettivo di favorire inclusione, autonomia e formazione.

Alla cerimonia di inaugurazione hanno partecipato il sindaco di Pontinia, Eligio Tombolillo, la sindaca di Latina e Comune capofila Matilde Celentano e l’assessore regionale all’Inclusione Sociale, Massimiliano Maselli, insieme ai sindaci di Sabaudia e Sermoneta, Alberto Mosca e Giuseppina Giovannoli, ai consiglieri regionali Angelo Tripodi, Vittorio Sambucci e Salvatore La Penna, e ai rappresentanti della Asl e del Distretto.

Il centro sarà gestito dalla Cooperativa “Ninfea” di Sabaudia, che ha illustrato le attività previste: laboratori occupazionali e digitali, percorsi di formazione al lavoro, parent training e programmi per lo sviluppo delle abilità sociali e quotidiane. In questa prima fase sperimentale il centro potrà accogliere fino a 30 persone, di cui 20 inserite nel progetto “Dopo di Noi” e 10 ragazzi con disabilità.

“Per noi è una grande gioia – ha dichiarato il sindaco Tombolillo –. Lavoravamo da anni su questo progetto e oggi, grazie alla collaborazione di tutti, nasce una realtà importante per l’intero territorio. È solo il primo passo di un percorso che proseguirà con nuove iniziative, come il recupero dell’Albergo Pontino, che sarà destinato al ‘Dopo di Noi’”.

La sindaca di Latina, Matilde Celentano, ha sottolineato il valore del lavoro di squadra: “Grazie alla disponibilità del Comune di Pontinia e alla collaborazione tra enti, riaffermiamo la volontà di mettere al centro le persone con disabilità. È motivo d’orgoglio rappresentare un territorio che, unendo le forze, riesce a dare risposte concrete ai cittadini più fragili”.