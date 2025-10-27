Formia, la Giunta approva il progetto per la sistemazione della viabilità montana

La salvaguardia del patrimonio montano di Formia resta tra le priorità dell’Amministrazione comunale guidata dal sindaco Gianluca Taddeo. Nei giorni scorsi, la Giunta ha approvato il progetto esecutivo per la sistemazione della viabilità montana, un intervento che si inserisce nel più ampio piano di valorizzazione del territorio portato avanti dall’amministrazione.

L’azione arriva a poche settimane dalla partecipazione al bando del Ministero dell’Interno – Direzione Centrale per la Finanza Locale – con cui il Comune ha richiesto un finanziamento da un milione di euro per la messa in sicurezza di via Redentore, la strada che collega la frazione di Maranola al monte omonimo.

Il nuovo progetto punta a migliorare la sicurezza e la fruibilità delle aree montane, con la sostituzione delle staccionate danneggiate dagli incendi estivi lungo il sentiero che conduce all’Eremo di San Michele e l’installazione di nuovi guard rail su via del Redentore.

“Formia è una città straordinaria, posizionata tra mare e montagna – ha commentato il sindaco Gianluca Taddeo – due risorse naturali che abbiamo voluto tutelare e valorizzare con la stessa attenzione sin dall’inizio del mandato. Abbiamo già avviato numerose azioni per la salvaguardia della costa, ma crediamo che la tutela delle nostre montagne sia altrettanto importante. Solo una valorizzazione integrata del territorio può garantire uno sviluppo sostenibile e armonioso per Formia”.