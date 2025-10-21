Ruba alcolici dagli scaffali, arrestato a Sermoneta

SERMONETA – Arrestato, in flagranza di reato, un uomo georgiano di 37 anni, residente a Roma, già noto alle forze di polizia, per rapina impropria. I Carabinieri sono intervenuti in un negozio del centro commerciale di Sermoneta perché il 37enne insieme ad un’altra persona tuttora ricercata, ha asportato dagli scaffali del negozio, alcune bottiglie di alcolici e, nel tentativo di superare le barriere antitaccheggio, si è scagliato contro la guardia particolare giurata, colpendola più volte. Il vigilante, a seguito dell’aggressione, si è recato presso il pronto soccorso dell’ ospedale di Latina per le cure. L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato tradotto presso la casa circondariale di Latina come disposto dall’Autorità Giudiziaria.