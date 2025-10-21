ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

il caso

Cisterna, preoccupazione per l’uomo mascherato che gira per le strade

Dopo la pubblicazione sui social, aumentano le segnalazioni

CISTERNA – Preoccupazione a Cisterna per la segnalazione di diversi cittadini, di un uomo che con una maschera in silicone si aggira per le strade. L’uomo, che inizialmente sembrava fosse travestito per halloween, sarebbe stato avvistato in più zone  di Cisterna e c’è chi dice di averlo visto anche nei pressi della scuola Giovanni Cena. Le prime segnalazioni erano arrivate  dai ragazzi, poi con la diffusione  sui social  di una foto scattata in via San Rocco la questione  ha preso una piega più seria. Da quel momento, le segnalazioni si sono moltiplicate. I carabinieri sono al lavoro, supportati dalla Polizia Locale che sta visionando i filmati delle telecamere pubbliche.

