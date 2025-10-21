Cisterna, preoccupazione per l’uomo mascherato che gira per le strade

CISTERNA – Preoccupazione a Cisterna per la segnalazione di diversi cittadini, di un uomo che con una maschera in silicone si aggira per le strade. L’uomo, che inizialmente sembrava fosse travestito per halloween, sarebbe stato avvistato in più zone di Cisterna e c’è chi dice di averlo visto anche nei pressi della scuola Giovanni Cena. Le prime segnalazioni erano arrivate dai ragazzi, poi con la diffusione sui social di una foto scattata in via San Rocco la questione ha preso una piega più seria. Da quel momento, le segnalazioni si sono moltiplicate. I carabinieri sono al lavoro, supportati dalla Polizia Locale che sta visionando i filmati delle telecamere pubbliche.