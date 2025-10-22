ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

viabilità

Sermoneta-Latina, chiuso dopo incidente il sottopasso di Via Carrara

La sindaca Giovannoli: "Chieste verifiche sulla stabilità"

SERMONETA – E’ stato chiuso martedì in attesa di verifiche strutturali il sottopasso di Via Carrara a Sermoneta con divieto di transito in entrambe le direzioni. La chiusura d’urgenza – spiega la sindaca Giuseppina Giovannoli – si è resa necessaria a seguito di un incidente da parte di un camion contro la struttura del cavalcavia. Sono stati i Vigili del Fuoco a chiedere un sopralluogo tecnico che sarà eseguito da Rfi per valutare la stabilità del cavalcavia. Il sopralluogo si è svolto e il Comune è ora in attesa di comunicazioni.

