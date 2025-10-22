Campodimele, lo chef Capirchio nella Guida Osterie D’Italia di Slow Food 2026

CAMPODIMELE – Dopo aver portato il segreto della longevità al Summit Fao che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi, lo chef Francesco Capirchio torna a far parlare di sé. Il suo ristorante Lo Stuzzichino di Campodimele infatti è stato nuovamente inserito nella guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food, conquistando la Chiocciola, simbolo di autenticità, qualità e amore per il territorio. Il riconoscimento arriva mentre l’attività celebra i suoi venticinque anni.

“Questo riconoscimento arriva in un momento molto speciale” racconta lo chef . “Dopo venticinque anni di lavoro, sacrifici e soddisfazioni, tornare nella guida Slow Food è una gioia immensa. Non ho mai smesso di credere nel valore della mia cucina, fatta di territorio, semplicità e passione. Ho sempre cercato di migliorarmi, giorno dopo giorno, con umiltà e con la stessa voglia di quando ho iniziato. Questa Chiocciola la dedico alla mia squadra, alla mia famiglia e alla mia terra, che mi ispirano ogni giorno.”

La sua cucina rispetta e rispecchia la vita lenta della cittadina pontina nota come il paese della longevità, piatti ispirati alla dieta mediterranea, con l’utilizzo di olio evo, verdure di stagione, legumi e cereali. Perché Campodimele è un modo di vivere.