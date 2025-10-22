ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Campodimele, lo chef Capirchio nella Guida Osterie D’Italia di Slow Food 2026

La sua cucina rispecchia la vita lente del paese della longevità

CAMPODIMELE – Dopo aver portato il segreto della longevità al Summit Fao che si è tenuto a Roma nei giorni scorsi, lo chef Francesco Capirchio torna a far parlare di sé.  Il suo ristorante Lo Stuzzichino di Campodimele infatti è stato nuovamente inserito nella guida Osterie d’Italia 2026 di Slow Food, conquistando la Chiocciola, simbolo di autenticità, qualità e amore per il territorio. Il riconoscimento arriva mentre l’attività celebra i suoi venticinque anni.

“Questo riconoscimento arriva in un momento molto speciale” racconta lo chef . “Dopo venticinque anni di lavoro, sacrifici e soddisfazioni, tornare nella guida Slow Food è una gioia immensa. Non ho mai smesso di credere nel valore della mia cucina, fatta di territorio, semplicità e passione. Ho sempre cercato di migliorarmi, giorno dopo giorno, con umiltà e con la stessa voglia di quando ho iniziato. Questa Chiocciola la dedico alla mia squadra, alla mia famiglia e alla mia terra, che mi ispirano ogni giorno.”

La sua cucina rispetta e rispecchia la vita lenta della  cittadina pontina nota come il paese della longevità, piatti ispirati alla dieta mediterranea, con l’utilizzo di olio evo,  verdure di stagione, legumi e cereali. Perché Campodimele è un modo di vivere.

