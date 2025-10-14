Truffe agli anziani, il sindaco Leccese: “Ultimi arresti un faro di speranza, ma il trend è in crescita”

GAETA – Dopo l’operazione che ha portato ieri all’arresto di tre truffatori che agendo con il sistema del finto carabiniere hanno truffato un’anziana facendosi consegnare 48mila euro, il Sindaco Cristian Leccese ha espresso la profonda indignazione anche a nome della comunità, ricordando che non si tratta di un caso isolato, e anzi si inserisce in “un allarmante trend di reati che sfruttano la fiducia e la fragilità emotiva delle fasce più mature della popolazione minando non solo il loro patrimonio ma anche il senso di sicurezza”.

“Queste sono truffe che si stanno diffondendo in maniera preoccupante, un reato che non esito a definire vergognoso – dichiara il primo cittadino, evidenziando la necessità di innalzare il livello di guardia e di solidarietà sociale. “Gli ultimi arresti sono un faro di speranza”, conclude rivolgendo un plauso alla Polizia di Stato che ha indagato e alla procura della Repubblica di Cassino che ha coordinato le indagini.

L’Amministrazione Comunale di Gaeta, infine, ribadisce l’importanza della prevenzione. È essenziale che l’informazione circoli e che gli anziani e i loro familiari siano costantemente messi in guardia sulle diverse modalità operative dei truffatori. Il meccanismo è noto: una telefonata concitata, la simulazione di un grave incidente stradale o di un fermo che coinvolge un parente stretto (figlio, nipote), e la richiesta urgente di denaro o gioielli per evitare conseguenze legali immediate, spesso con la successiva apparizione del finto “funzionario” incaricato di ritirare i soldi o i gioielli.