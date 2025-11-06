ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

domenica 9 novembre

A Cori si inaugura il pozzo a Fontana del Prato

Finanziato dalla Regione Lazio

Domenica 9 Novembre alle ore 11,00 in località Fontana del Prato sarà inaugurato il pozzo/abbeveratoio finanziato dalla Regione Lazio.

L’esigenza primaria che ha spinto il Comune di Cori a intraprenderne la realizzazione è legata al contesto di siccità, sempre più evidente nel corso degli anni, che ha coinvolto e messo anche in crisi il mondo delle attività agricole e zootecniche della zona. Si tratta, quindi, di una risposta concreta a un problema importante, portata a termine con tenacia e non senza difficoltà.

Con i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, saranno ovviamente presenti gli allevatori e agricoltori che potranno beneficiare di quest’opera strategica per le loro attività. Interverranno il sindaco di Cori, Mauro Primio De Lillis, i consiglieri regionali, Salvatore La Penna e Vittorio Sambucci, il presidente dell’Azienda Faunistica Venatoria di Cori, Roberto Salvatori. Non mancheranno inoltre i rappresentanti provinciali delle associazioni di categoria agricole, Coldiretti, Confagricoltura e Cia. L’esibizione degli Storici Sbandieratori delle Contrade arricchirà l’evento insieme al brindisi finale accompagnato dai prodotti degli allevatori.

“Sarà un bel momento di festa per la comunità – afferma il primo cittadino – con cui daremo il benvenuto a un bene primario e fonte di vita, l’acqua. Tanti amici verranno a trovarci. Aspettiamo tutti soprattutto per il brindisi di comunità con i prodotti, di produzione propria, degli allevatori”.

