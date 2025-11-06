ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

mercoledì 12 novembre

Scegli di contare, il progetto contro la violenza economica di genere a Sabaudia

L'incontro aperto al pubblico nella Sala Consiliare

No alla violenza economica di genere: arriva anche a Sabaudia il progetto “Scegli di contare”, promosso da Adiconsum nazionale e Adiconsum Verona, in collaborazione con Banca Mediolanum e con il supporto dell’assessorato alla Sanità e alle Pari Opportunità del Comune di Sabaudia, guidato da Anna Maria Maracchioni.

L’appuntamento è fissato per mercoledì 12 novembre: alle ore 10 l’incontro con gli studenti dell’Istituto “Rita Levi Montalcini”, mentre alle 17.30, nella Sala consiliare, l’incontro sarà aperto a tutta la cittadinanza. Il tema dell’iniziativa è “Violenza economica ed empowerment finanziario: conoscenza, autonomia, sicurezza”.

L’obiettivo del progetto è rendere le donne consapevoli delle forme di violenza economica, fornendo strumenti per riconoscerla e contrastarla. “Contrastare la violenza economica significa difendere la dignità e la libertà delle persone — spiega l’assessore Maracchioni —. Troppo spesso il controllo passa anche attraverso il denaro, e riconoscerlo è il primo passo per spezzare il silenzio. Con questo progetto vogliamo rafforzare autonomia e consapevolezza, non solo delle donne, ma anche di chi le accompagna nel percorso di vita.”

L’iniziativa è riconosciuta come evento di qualità nell’ambito dell’VIII edizione del “Mese dell’educazione finanziaria”, promosso dal Comitato Edufin, e porta lo slogan “Educazione finanziaria: oggi per il tuo domani”.

“Scegli di contare” è più di un titolo: è un invito a scegliere la conoscenza e la libertà, perché solo sapendo si può davvero decidere per il proprio futuro.

