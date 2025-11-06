ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

salute

Sezze aderisce alla Campagna di Prevenzione contro il Tumore della Tiroide e dei Testicoli

Visite gratuite il 22 novembre e il 13 dicembre

SEZZE – Anche Sezze partecipa alla Campagna di Prevenzione contro il Tumore della Tiroide e dei Testicoli, promossa da Ospedale Regina Apostolorum, Ospedale Città di Aprilia, Lifenet Healthcare e AVIS, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.

Nella Sede Avis di Via dei Cappuccini (c/o centro prelievi) il giorno 22 novembre saranno effettuate visite testicolari gratuite rivolte alla popolazione maschile di età compresa tra i 14 e i 40 anni.

Il secondo appuntamento con la prevenzione sarà il 13 dicembre con visite tiroidee gratuite ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione e fino a esaurimento posti disponibili. La visita tiroidea è riservata alla popolazione dai 16 ai 50 anni non in cura per patologie tiroidee.

L’orario in entrambi i casi è dalle 8:30 alle 13:00.

“La prevenzione è il primo passo per la salute: dedicare pochi minuti a un controllo può fare la differenza”, sottolineano dal Comune di Sezze”. L’invito è a non aspettare i sintomi ma a cogliere l’opportunità offerta dalla Campagna di Prevenzione contro il Tumore della Tiroide e dei Testicoli.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto