Sezze aderisce alla Campagna di Prevenzione contro il Tumore della Tiroide e dei Testicoli

SEZZE – Anche Sezze partecipa alla Campagna di Prevenzione contro il Tumore della Tiroide e dei Testicoli, promossa da Ospedale Regina Apostolorum, Ospedale Città di Aprilia, Lifenet Healthcare e AVIS, con il patrocinio del Consiglio Regionale del Lazio.

Nella Sede Avis di Via dei Cappuccini (c/o centro prelievi) il giorno 22 novembre saranno effettuate visite testicolari gratuite rivolte alla popolazione maschile di età compresa tra i 14 e i 40 anni.

Il secondo appuntamento con la prevenzione sarà il 13 dicembre con visite tiroidee gratuite ad accesso libero, senza bisogno di prenotazione e fino a esaurimento posti disponibili. La visita tiroidea è riservata alla popolazione dai 16 ai 50 anni non in cura per patologie tiroidee.

L’orario in entrambi i casi è dalle 8:30 alle 13:00.

“La prevenzione è il primo passo per la salute: dedicare pochi minuti a un controllo può fare la differenza”, sottolineano dal Comune di Sezze”. L’invito è a non aspettare i sintomi ma a cogliere l’opportunità offerta dalla Campagna di Prevenzione contro il Tumore della Tiroide e dei Testicoli.