A Fondi: Scoperta un’abitazione dove una donna si prostituiva, ha chiesto la protezione internazionale

FONDI – Intensificati i controlli della Polizia di Stato sul territorio di Fondi : identificazioni, sequestri e accertamenti amministrativi. Nel corso dell’attività sono state identificate 106 persone, di cui 84 straniere e 2 risultate irregolari; 18 soggetti sono inoltre risultati avere pregiudizi di polizia e sono state controllate complessivamente 19 autovetture.

In un esercizio alimentare etnico del centro cittadino sono state riscontrate irregolarità amministrative tali da giustificare la proposta di sospensione dell’attività.

In un bar del centro, invece, è stata rinvenuta e sequestrata cocaina per un totale di 8,25 grammi suddivisa in dieci dosi, sequestrate a carico di ignoti. Nello stesso locale è stata verificata anche la posizione amministrativa poiché la documentazione relativa alla licenza non era disponibile sul posto, per cui il titolare è stato invitato a esibirla entro breve termine per evitare la sanzione

In un’abitazione privata, inoltre, sono state rintracciate due cittadine straniere irregolari, una delle quali sorpresa a esercitare attività di meretricio. All’interno dell’alloggio sono stati rinvenuti materiali riconducibili alla medesima attività. Le due donne sono state accompagnate presso gli uffici del Commissariato, fotosegnalate e hanno manifestato la volontà di richiedere protezione internazionale. Sono tuttora in corso accertamenti per individuare il locatore dell’immobile, già interessato da precedenti controlli analoghi.