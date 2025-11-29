ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

AUTO A FUOCO

A Latina, auto data alle fiamme la notte scorsa. La zona è la stessa dell’ultima bomba

Le cause sono imprecisate

LATINA – Auto a fuoco nella notte in via Chiariello a Latina,  vicino il centro Agora,  esattamente alle spalle della palazzina di Viale Kennedy dove sabato sera della scorsa settimana è stata piazzata una bomba. Le fiamme hanno totalmente distrutto una Mercedes ClasseB e le fiamme hanno coinvolto anche un secondo mezzo, una Mini parzialmente danneggiata nella parte posteriore, che era parcheggiata accanto all’altra. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme, per i rilievi è giunta la Squadra Volante, si indaga.

 

