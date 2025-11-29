A Pontinia un edificio pubblico per il dopo-di-noi: al via la ristrutturazione dell’ex Albergo Pontino

PONTINIA – Pontinia destina un edificio pubblico al dopo di noi e potenzia l’assistenza alle persone con disabilità. Dopo l’inaugurazione del centro diurno “Il Piccolo Principe”, realizzato dal Comune e gestito dal Distretto Socio Sanitario Latina 2 nei locali dell’ex centro anziani di via Aldo Moro, sono iniziati i lavori di riqualificazione dello storico “Ex Albergo Pontino” di piazza Indipendenza.

L’immobile, di proprietà del Comune e della Regione Lazio, ospiterà quattro moderni appartamenti per un totale di 24 posti letto, da destinare a persone con disabilità ammesse alle finalità del cosiddetto “Dopo di Noi”. Uno stanziamento di complessivi 855mila euro del Pnrr è stato destinato infatti al Distretto LT2 per la realizzazione di alloggi a favore di soggetti con disabilità grave e privi del sostegno familiare, allo scopo di garantire loro la massima autonomia e la possibilità di continuare a vivere la quotidianità in contesti simili all’abitazione di provenienza.

Soddisfatto il sindaco, Eligio Tombolillo: “Con la riqualificazione dell’ex Albergo Pontino aggiungiamo un altro prezioso tassello nel programma a favore delle persone con disabilità avviato dal Distretto socio sanitario Latina 2. Ringrazio a tal proposito i Comuni di Sabaudia, Sermoneta e Norma e intendo evidenziare i meriti di Latina, Comune capofila: il sindaco Matilde Celentano e l’assessore ai Servizi Sociali Michele Nasso hanno creduto fortemente in questo progetto, il loro apporto è stato decisivo”.

Il progetto finanziato, dal titolo “Percorsi di autonomia per persone con disabilità”, prevede l’attivazione di programmi individualizzati in sinergia con i servizi sociali e sociosanitari, ma anche adattamento degli spazi con assistenza a distanza e sviluppo delle competenze digitali per i destinatari coinvolti. A tal proposito saranno realizzati quattro alloggi, ognuno da sei posti letto, interamente domotizzati e con tutti i requisiti necessari, compresi elettrodomestici e mobilio. Ulteriori fondi saranno resi disponibili per la gestione iniziale della struttura, da affidare a specialisti del settore e da regolamentare nei prossimi mesi con un apposito bando. Risorse a parte sono state utilizzate dal Comune e dalla Regione per l’adeguamento antisismico dello stabile. La consegna dei lavori è fissata per il prossimo mese di marzo.