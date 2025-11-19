ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

cronaca

A Latina: Deve scontare 2 anni per maltrattamenti,  rapina ed estorsione, arrestato 

I reati commessi in Campania tra il 2020 ed il 2024

LATINA – Deve scontare una pena per  maltrattamenti in famiglia , rapina ed estorsione, l’uomo arrestato dai Carabinieri della Stazione di Latina.  E’ un 55enne, domiciliato nel capoluogo pontino, già noto alle Forze di Polizia, arrestato  in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli. Deve scontare 2 anni  – 5 mesi  e 4 giorni. I reati sono stati commessi tra gli anni 2020 e 2024 a Giugliano di Campania (NA). L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.

