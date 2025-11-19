A Latina: Deve scontare 2 anni per maltrattamenti,  rapina ed estorsione, arrestato 

LATINA – Deve scontare una pena per maltrattamenti in famiglia , rapina ed estorsione, l’uomo arrestato dai Carabinieri della Stazione di Latina. E’ un 55enne, domiciliato nel capoluogo pontino, già noto alle Forze di Polizia, arrestato in esecuzione dell’ordine per la carcerazione emesso dalla Corte d’Appello di Napoli. Deve scontare 2 anni – 5 mesi e 4 giorni. I reati sono stati commessi tra gli anni 2020 e 2024 a Giugliano di Campania (NA). L’arrestato, espletate le formalità di rito, è stato associato alla Casa Circondariale di Latina, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria mandante.