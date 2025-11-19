ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

CRONACA

Accoltellato durante la lite a Sezze:  32enne pachistano vittima di un 19enne tunisino

La vittima giudicata guaribile in 15 giorni

SEZZE – Accoltellato ieri pomeriggio a Sezze alla fermata degli autobus in via Roccagorga un 32enne pachistano ferito alla gamba destra e alla mano sinistra da un altro straniero.  La lite era partita poco prima tra i due sull’autobus di linea Priverno-Latina.  I Carabinieri con gli elementi raccolti hanno avviato le ricerche dell’aggressore, rintracciato poco dopo a  Sezze Scalo:  si tratta di un un diciannovenne di origine tunisina arrestato per lesioni personali aggravate.

A seguito dell’accaduto, l’uomo aggredito è stato trasportato presso il pronto soccorso dell’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, dove sottoposto alle cure e agli accertamenti del caso, è stato giudicato guaribile in 15 giorni.

L’aggressore  è stato sottoposto agli arresti domiciliari, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’Udienza di convalida dell’arresto con rito direttissimo.

