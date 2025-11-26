Carabinieri, potenziato l’organico del Comando provinciale di Latina

LATINA – E’ stato potenziato l’organico del Comando Provinciale Carabinieri di Latina. Nella giornata di ieri, il Comandante Provinciale di Latina, Colonnello Christian Angelillo, ha ricevuto 19 militari assegnati al territorio provinciale: quattro marescialli e 15 appuntati.

“I nuovi arrivati andranno a contribuiranno, assieme ai colleghi già in forza ai reparti, alle esigenze di sicurezza della popolazione e dei territori, assicurando sostegno e prossimità”, si legge in una nota dell’Arma. In particolare il Colonnello Angelillo ha voluto precisare come gli stessi andranno a migliorare l’efficienza dei Reparti di assegnazione a cui forniranno sicuramente un qualificato contributo, con l’obiettivo non solo di accrescere sempre di più il livello di sicurezza di questa provincia, ma anche per perpetuare lo spirito della missione che, da due secoli, caratterizza l’Arma dei Carabinieri, al servizio del cittadino.