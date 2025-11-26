Ragazzo di Terracina ferito con una coltellata al Colosseo, arrestato 17 enne senza dimora

TERRACINA – Un ragazzo di Terracina è stato accoltellato a Roma nei pressi del ponte degli Annibaldi, in un punto panoramico dove praticamente tutti i turisti si fotografano con lo sfondo del Colosseo. E’ accaduto nella notte tra domenica e lunedì quando il gruppo di ragazzi di cui faceva parte la vittima si è rifiutato di acquistare hashish da due minorenni che spacciavano e che chiedevano soldi. E’ stato un attimo: dopo il no, uno dei due ha estratto un coltello colpendo al fianco un 19enne della comitiva. Sul posto sono arrivati gli agenti del commissariato Esquilino che hanno raccolto le testimonianze dei presenti e sono partite le ricerche. Uno dei due responsabili è stato individuato poco dopo nelle strade del quartiere e fermato, aveva ancora addosso il coltello. Poi l’aggressore è stato anche riconosciuto dalla vittima nel frattempo medicata per una ferita superficiale che non ha avuto conseguenze gravi.

L’autore materiale della coltellata è stato identificato come un 17enne tunisino, senza dimora e irregolare sul territorio nazionale, già noto per diversi precedenti. Per lui è scattato l’arresto con l’accusa di tentata rapina aggravata.